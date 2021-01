Covid-19, sale la curva del contagio in Campania: oltre 1200 positivi (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta la curva del contagio in Campania. L’unità di Crisi regionale rende noto che su 14.714 tamponi effettuati, 1.263 sono risultati positivi al Covid-19. Dei positivi riscontrati, 90 rappresentano casi con sintomi, mentre 1.173 sono asintomatici. Il numero dei decessi resta alto, sono 36 il numero delle vittime: 11 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrate ieri. Il numero dei guariti è di 1.097. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.263 di cui: Asintomatici: 1.173 Sintomatici: 90 Tamponi del giorno: 14.714 Totale positivi: 198.518 Totale tamponi: 2.132.355 ?Deceduti: 36 (*) Totale deceduti: 3.115 Guariti: 1.097 Totale guariti: 120.127 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25? deceduti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta ladelin. L’unità di Crisi regionale rende noto che su 14.714 tamponi effettuati, 1.263 sono risultatial-19. Deiriscontrati, 90 rappresentano casi con sintomi, mentre 1.173 sono asintomatici. Il numero dei decessi resta alto, sono 36 il numero delle vittime: 11 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrate ieri. Il numero dei guariti è di 1.097. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.263 di cui: Asintomatici: 1.173 Sintomatici: 90 Tamponi del giorno: 14.714 Totale: 198.518 Totale tamponi: 2.132.355 ?Deceduti: 36 (*) Totale deceduti: 3.115 Guariti: 1.097 Totale guariti: 120.127 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25? deceduti ...

