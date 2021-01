Clinton, Bush e Obama parteciperanno all’inaugurazione di Biden (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli ex presidente Clinton, Bush e Obama hanno dichiarato che parteciperanno all’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden. Il presidente uscente Trump ha invece annunciato di non voler partecipare alla cerimonia del 20 gennaio. L’ex presidente Jimmy Carter, che a 96 anni è il presidente vivente più anziano, non sarà presente perché non è in grado Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli ex presidentehanno dichiarato chedel presidente eletto Joe. Il presidente uscente Trump ha invece annunciato di non voler partecipare alla cerimonia del 20 gennaio. L’ex presidente Jimmy Carter, che a 96 anni è il presidente vivente più anziano, non sarà presente perché non è in grado

Gli ex presidente Clinton, Bush e Obama hanno annunciato che parteciperanno all’inaugurazione di Biden. Trump non ci sarà.

George Bush denuncia la violenza a Washington: "spettacolo disgustoso e straziante"

Inoltre, l'ex presidente ha criticato i repubblicani alla Camera e al Senato per aver accettato di opporsi ai risultati del Collegio Elettorale. 'È così che vengono contestati i risultati delle elezio ...

