Chi è Isabella De Candia, la nuova fidanzata di Francesco Monte (Di sabato 9 gennaio 2021) Isabella De Candia è la fidanzata di Francesco Monte: dall'incontro al grande amore e tra i progetti della coppia c'è anche il matrimonio. Proprio così, archiviate le storie con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, l'ex tronista di Uomini e Donne è follemente innamorato della bellissima modella di Molfetta. Insieme la coppia ha vissuto anche il primo lockdown di marzo per via della pandemia da Coronavirus; un momento che ha unito ancora di più la coppia. "Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui" – ha raccontato Monte intervistato da Giada De Miceli nel programma radiofonico "Non succederà più". Fin troppo chiaro il riferimento ...

