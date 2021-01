Ballerina morta nel garage a soli 27 anni | la famiglia non crede al suicidio

(Di sabato 9 gennaio 2021) Unadi27è stata trovatanelin cui abitava con il fidanzato. I familiari non credono nel. La comunità di Lonato del Garda è rimasta sconvolta dalla notizia del ritrovamento del cadavere di Naba Savane, 27ennedi origini francesi che era cresciuta in Italia. La ragazza era L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Ballerina morta

In queste ore di venerdì 8 gennaio la procura di Brescia ha deciso di disporre un’autopsia sul corpo di una modella 28enne di origine francese ritrovato senza vita all’inizio della settimana a Lonato ...Disposta l’autopsia sul corpo della giovane Naba Savane, 28 anni, trovata senza vita in garage: lascia un figlio di pochi mesi Sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura, a fare luce sulle cause del ...