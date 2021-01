Avellino, Braglia: “Giocato con l’anima e la voglia di non perdere” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Pareggio per 1-1 tra Teramo e Avellino nell’anticipo della diciottesima giornata del Girone C di LegaPro. Padroni di casa avanti al 9? con Bombagi, pari degli ospiti al 57? con un rigore trasformato da D’Angelo. “Abbiamo Giocato bene per un’ora – ammette il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia – Dopo il pareggio ci siamo abbassati troppo. Ho ritrovato, dopo la sosta, una squadra tosta e decisa. Dispiace subire gol così ma nel complesso abbiamo Giocato una buona partita”. “Non elogio la prestazioni dei singoli – dice Braglia – È da elogiare la prestazione corale della squadra“. La gara contro gli abruzzesi ha visto l’esordio di Carriero e Baraye: “Joel non sta bene, ma aveva bisogno della fiducia di tutti – dice – L’altro è entrato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Pareggio per 1-1 tra Teramo enell’anticipo della diciottesima giornata del Girone C di LegaPro. Padroni di casa avanti al 9? con Bombagi, pari degli ospiti al 57? con un rigore trasformato da D’Angelo. “Abbiamobene per un’ora – ammette il tecnico dell’, Piero– Dopo il pareggio ci siamo abbassati troppo. Ho ritrovato, dopo la sosta, una squadra tosta e decisa. Dispiace subire gol così ma nel complesso abbiamouna buona partita”. “Non elogio la prestazioni dei singoli – dice– È da elogiare la prestazione corale della squadra“. La gara contro gli abruzzesi ha visto l’esordio di Carriero e Baraye: “Joel non sta bene, ma aveva bisogno della fiducia di tutti – dice – L’altro è entrato ...

