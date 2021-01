Atalanta | un altro poker | Ilicic | Toloi | Zapata e Muriel per sbancare Benevento

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Adesso che ha ingranato, non si ferma più. L’vince anche aper 4-1 e si porta momentaneamente al 4° posto. Altra grandissima prestazione della Dea, che chiude il primo tempo in vantaggio dopo la bella azione in solitaria di Josip. Secondo tempo più aperto, con ilche trova subito la via del pareggio con Sau su assist dell’esordiente Pastina. La squadra di Gasperini non si lascia intimorire e continua a macinare gioco. Ci vuoleal 70? per ritrovare il vantaggio. Era la rete che serviva per sbloccarsi: da li infatti subito anche il 3-1 firmato. Gloria anche per Luis, che trova la rete del 4-1 finale con uno splendido tiro a giro. Gara in bilico solo per qui 20 minuti tra il pareggio sannita e il vantaggio orobico. ...