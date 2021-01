Antonio Zequila cacciato dalla madre: la donna ha cambiato la serratura (Di sabato 9 gennaio 2021) Al termine del Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila si era detto innamorato della fidanzata del tempo e aveva annunciato di volerla sposare. Peccato che poi si sia risolto tutto in un flop: sembra infatti che il brizzolato latin-lover si sia rimangiato tutto e continui di fatto a vivere a casa della madre. O meglio continuava, visto che è notizia dell’ultima ora che madre lo avrebbe cacciato. Addirittura, come riportato da diverse testate on-line, pur di non farlo rientrare, la signora Carmela avrebbe cambiato la serratura di casa. La decisione della madre di Zequila: deve andare via di casa La donna era stata ospite del GF Vip 4 lo scorso marzo, quando il figlio si trovava ancora nella Casa di Cinecittà. Col suo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Al termine del Grande Fratello Vip 4,si era detto innamorato della fidanzata del tempo e aveva annunciato di volerla sposare. Peccato che poi si sia risolto tutto in un flop: sembra infatti che il brizzolato latin-lover si sia rimangiato tutto e continui di fatto a vivere a casa della. O meglio continuava, visto che è notizia dell’ultima ora chelo avrebbe. Addirittura, come riportato da diverse testate on-line, pur di non farlo rientrare, la signora Carmela avrebbeladi casa. La decisione delladi: deve andare via di casa Laera stata ospite del GF Vip 4 lo scorso marzo, quando il figlio si trovava ancora nella Casa di Cinecittà. Col suo ...

