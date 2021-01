Allenamento Napoli – Gattuso ritrova Demme e Koulibaly (Di sabato 9 gennaio 2021) La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, diffonde il report dell’Allenamento mattutino. Ottime notizie per Gattuso e per il Napoli, Demme e Koulibaly hanno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 gennaio 2021) La SSC, attraverso il proprio sito ufficiale, diffonde il report dell’mattutino. Ottime notizie pere per ilhanno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : L'Udinese recupera Deulofeu per la gara contro il Napoli. Il report dell'allenamento odierno - Giulio_Nosotti : Per come la vedo io, Ibra è li solo per stare ancor più vicino ai suoi compagni. Alto rischio di ricaduta e ricordi… - cn1926it : Verso #UdineseNapoli, il report dell’allenamento odierno: #Koulibaly in gruppo - sportface2016 : #calcio #SerieA #Napoli, allenamento col gruppo per #Koulibaly e #Demme - TuttoFanta : ??#NAPOLI, il report dell'allenamento: ?? #Koulibaly e #Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. ?? #Mertens te… -