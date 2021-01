Zona arancione in Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Quando le 5 regioni cambiano colore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gennaio 2021 - Calabria , Emilia Romagna , Lombardia , Sicilia e Veneto tornano in Zona arancione . E' oggi il giorno del cambio di colore delle regioni , dopo la lunga parentesi delle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gennaio 2021 - Calabria ,, Sicilia etornano in. E' oggi il giorno del cambio didelle, dopo la lunga parentesi delle ...

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - Corriere : ?? Le Regioni in zona arancione e in zona gialla da lunedì (nessuna è in zona rossa) - CaterinaGranito : RT @puffettaceleste: due giorni di zona gialla, poi due di arancione e poi chissà... ma che razza di piano per fronteggiare una pandemia è?… - earthlingodditi : Da lunedì zona arancione per Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia (compresi domani e dopodomani).… -