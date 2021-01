Vandali in azione, sfasciato coi petardi il box dell'autovelox (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un atto Vandalico, nella notte tra giovedì e venerdì, ha preso di mira il rilevatore permanente di velocità (autovelox) lungo via Tolemaide. Ignoti hanno danneggiato la struttura in acciaio sul bordo ... Leggi su riminitoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un attoco, nella notte tra giovedì e venerdì, ha preso di mira il rilevatore permanente di velocità () lungo via Tolemaide. Ignoti hanno danneggiato la struttura in acciaio sul bordo ...

magicaGrmente22 : Rimini Today Vandali in azione, sfasciato coi petardi il box dell'autovelox - Yogaolic : #Milano Ancora vandali in azione: distrutto il totem 'dell’acqua' - romasulweb : Vandali all'asilo nido Grillo Jo, arredi distrutti e porte divelte: 'Azione barbara' - Notiziedi_it : Vandali all’asilo nido Grillo Jo, arredi distrutti e porte divelte: “Azione barbara” - Notiziedi_it : Vandali in azione all’asilo Grillo Jo: danni alle classi e arredi distrutti -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali azione Vandali in azione, sfasciato coi petardi il box dell'autovelox RiminiToday Napoli, alunni a casa e ladri in classe: due furti nella stessa scuola in 48 ore

Rubati infissi, computer e lavagne interattive all’istituto Troisi di Pianura. Tre giorni prima era stata depredata la materna ai Ventaglieri ...

Ancora vandali in azione Distrutto il totem "dell’acqua"

Ancora vandalismi sul territorio. Dopo i raid contro i presepi e le decorazioni natalizie a Cesano, Corsico e Gaggiano nei giorni scorsi, gli incivili sono passati anche da Trezzano, distruggendo il t ...

Rubati infissi, computer e lavagne interattive all’istituto Troisi di Pianura. Tre giorni prima era stata depredata la materna ai Ventaglieri ...Ancora vandalismi sul territorio. Dopo i raid contro i presepi e le decorazioni natalizie a Cesano, Corsico e Gaggiano nei giorni scorsi, gli incivili sono passati anche da Trezzano, distruggendo il t ...