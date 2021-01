Valle Aurelia, Cecera-Palumbo: linea 495 sospesa senza preavviso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “A Valle Aurelia e’ stato tagliato l’unico servizio di trasporto pubblico di collegamento. Gli abitanti del Borghetto, circa 4.000 persone, la mattina del 5 si sono svegliati increduli, l’ unico mezzo di trasporto la linea Atac 495 e le relative 4 fermate che avevano come collegamento alle zone centrali e negozi, e’ stato eliminato”. Lo dichiarano in una nota il Consigliere comunale Pd Marco Palumbo e il consigliere Pd del XIV Municipio Alessio Cecera. “Nessuno da parte di Atac e del Municipio XIV si e’ preso la briga di avvertire i residenti che di li’ a poco, non avrebbero piu’ potuto utilizzare il trasporto pubblico e per raggiungere il piu’ vicino capolinea- prosegue la nota- Oggi i cittadini si trovano costretti a percorrere oltre 1,5 km a piedi facendo la gimcana tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “Ae’ stato tagliato l’unico servizio di trasporto pubblico di collegamento. Gli abitanti del Borghetto, circa 4.000 persone, la mattina del 5 si sono svegliati increduli, l’ unico mezzo di trasporto laAtac 495 e le relative 4 fermate che avevano come collegamento alle zone centrali e negozi, e’ stato eliminato”. Lo dichiarano in una nota il Consigliere comunale Pd Marcoe il consigliere Pd del XIV Municipio Alessio. “Nessuno da parte di Atac e del Municipio XIV si e’ preso la briga di avvertire i residenti che di li’ a poco, non avrebbero piu’ potuto utilizzare il trasporto pubblico e per raggiungere il piu’ vicino capo- prosegue la nota- Oggi i cittadini si trovano costretti a percorrere oltre 1,5 km a piedi facendo la gimcana tra ...

Incendio a Valle Aurelia: donna ustionata alle braccia, salvato cane intrappolato in casa

PIETRASANTA. Autovelox in funzione dalla prossima settimana, lungo la via Provinciale per Vallecchia. Il giorno esatto, salvo ulteriori posticipi oggi non in agenda, verrà comunicato a breve - e comun ...

Le voci di Valle Aurelia

Nella calura appiccicaticcia romana Eleonora e Liviana sistemano i panni bagnati sui fili, lo stendino è piazzato di fronte alle porte degli appartamenti nuovi di zecca, su un grande pianerottolo spog ...

