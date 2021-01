Vaccini, una reazione allergica grave ogni 100mila dosi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal 27 dicembre anche in Italia sono iniziati i Vaccini Dal 27 dicembre anche in Italia sono iniziate le somministrazioni del vaccino Pfizer – BionTech con quello di Moderna che arriverà a breve, dopo la sua approvazione. Nelle ultime ore sono stati resi noti anche i dati dei possibili effetti collaterali diffusi dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). È stato analizzato il tasso di incidenza e di possibili reazioni allergiche, come spiega FanPage, in base ai dati diffusi dai CDC e tramite quelli presentati dalla dottoressa ed è emerso che si ha una possibile reazione circa ogni centomila casi: un dato raro ma superiore ad altri dati di Vaccini in cui l’incidenza è dieci volte inferiore. I dati si riferiscono a quello Pfizer ma dovrebbero essere uguali anche per quello di Modena. I casi di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal 27 dicembre anche in Italia sono iniziati iDal 27 dicembre anche in Italia sono iniziate le somministrazioni del vaccino Pfizer – BionTech con quello di Moderna che arriverà a breve, dopo la sua approvazione. Nelle ultime ore sono stati resi noti anche i dati dei possibili effetti collaterali diffusi dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). È stato analizzato il tasso di incidenza e di possibili reazioni allergiche, come spiega FanPage, in base ai dati diffusi dai CDC e tramite quelli presentati dalla dottoressa ed è emerso che si ha una possibilecircacentomila casi: un dato raro ma superiore ad altri dati diin cui l’incidenza è dieci volte inferiore. I dati si riferiscono a quello Pfizer ma dovrebbero essere uguali anche per quello di Modena. I casi di ...

