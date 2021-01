Usa, Pelosi: 'Trump instabile, non può avere codici nucleari' (Di venerdì 8 gennaio 2021) La speaker della Camera Nancy Pelosi definisce Donald Trump 'instabile'. Per questo, aggiunge, 'non può avere i codici nucleari'. La Pelosi ha poi parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) La speaker della Camera Nancydefinisce Donald'. Per questo, aggiunge, 'non può'. Laha poi parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto ...

