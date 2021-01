Usa, Enrico Ruggeri: “Spero che qualcuno si inginocchi anche per questa donna uccisa” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Enrico Ruggeri non è un politologo. Ma per provare pietà umana non c’è bisogno di esserlo. Per questo sull’assalto al Congresso Usa si sofferma sulla morte della donna colpita a morte durante i disordini. ”Al di là dei giudizi politici, Spero che qualcuno si inginocchi anche per questa donna. La nostra società deve ritrovare la pietas”. E’ quanto scrive Ruggeri su twitter. E a corredo posta il terribile filmato dell’uccisione della donna colpita al petto mentre stava dando l’assalto, con altri sostenitori di Donald Trump, al Congresso. Usa, il tweet di Enrico Ruggeri Il cantautore e conduttore che non si inchina al politicamente corretto e alle analisi mainstream ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021)non è un politologo. Ma per provare pietà umana non c’è bisogno di esserlo. Per questo sull’assalto al Congresso Usa si sofferma sulla morte dellacolpita a morte durante i disordini. ”Al di là dei giudizi politici,chesiper. La nostra società deve ritrovare la pietas”. E’ quanto scrivesu twitter. E a corredo posta il terribile filmato dell’uccisione dellacolpita al petto mentre stava dando l’assalto, con altri sostenitori di Donald Trump, al Congresso. Usa, il tweet diIl cantautore e conduttore che non si inchina al politicamente corretto e alle analisi mainstream ...

