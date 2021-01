Uomini e donne anticipazioni | AURORA e GIANCARLO | ritorno di fiamma?

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Protagonista ieri aassieme al suo attuale compagno Maurizio, Gemma continuerà a far parlare di sé in queste puntate, nonostante la sua relazione con il Guerci sia destinata ad interrompersi (come vedremo nei prossimi appuntamenti). Ieri, nel frattempo, per il cavaliere è scesa in studio una nuova corteggiatrice, che potrebbe minare la serenità del rapporto creatosi tra la Galgani e Maurizio. Spazio nelle prossime puntate anche ad. I due, nelle puntate pre-natalizie, avevano deciso di interrompere la loro frequentazione, ma adesso sembra proprio che le cose siano cambiate, seppure entrambi continuino a negare undi. Anche Roberta e Riccardo decideranno nuovamente di dare una nuova chance alla loro relazione, bruscamente interrotta ...