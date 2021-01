“So chi è Alessio”. GF Vip, salta fuori il ‘fidanzato’ di Giulia Salemi. Soffiata pazzesca: ecco chi è (Di venerdì 8 gennaio 2021) Colpo di scena nella casa del GFVip 5. I vip trascorrono la mattinata in giardino ma alcune dichiarazioni provenienti dall’esterno su Giulia Salemi turbano la casa. Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta sulla Gregoraci, ormai fuori dalla casa da oltre un mese. Dall’esterno della Casa più spiata d’Italia è arrivata une vera e propria bomba sull’influencer milanese: “Giulia è fidanzata con Alessio”, ha urlato una persona col megafono fuori dalle mura di Cinecittà.



“Chi è Alessio?” domandano curiosi i compagni d’avventra che, dopo un primo attimo di stupore, corrono a cercare Giulia per conoscere maggiori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Colpo di scena nella casa del GFVip 5. I vip trascorrono la mattinata in giardino ma alcune dichiarazioni provenienti dall’esterno suturbano la casa. Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta sulla Gregoraci, ormaidalla casa da oltre un mese. Dall’esterno della Casa più spiata d’Italia è arrivata une vera e propria bomba sull’influencer milanese: “è fidanzata con”, ha urlato una persona col megafonodalle mura di Cinecittà.“Chi è?” domandano curiosi i compagni d’avventra che, dopo un primo attimo di stupore, corrono a cercareper conoscere maggiori ...

GrandeFratello : Una voce fuori urla: “Giulia è fidanzata con Alessio!”, scatenando i dubbi di Pierpaolo. È subito scontro ?? #GFVIP - zorpinilover : RT @star3star3: Da fuori urlano: “PIERPAOLO GIULIA È FIDANZATA CON ALESSIO” Cecilia: “per favore non dite niente adesso a giulia perchè en… - AndreSannaPau : Comunque qui nessuno l'ha detto ma: 'Chi è Alessio?' is the new 'Chi è Sofia?'. #GFVIP - The_Crazy_Aly : RT @star3star3: Da fuori urlano: “PIERPAOLO GIULIA È FIDANZATA CON ALESSIO” Cecilia: “per favore non dite niente adesso a giulia perchè en… - yeaamo : RT @mari_ganci: Chi è Alessio?!! It's the new Chi è Tatiana?!! ??? #gregorelli #tzvip #rosmello -