Shopping, bar e spostamenti: cosa si può fare (e cosa no) oggi 8 gennaio con la zona gialla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo giorno di zona gialla ‘rafforzata’ per l’Italia in virtù del nuovo decreto del governo che regola le restrizioni anti-Covid fino al 15 gennaio. Nel fine settimana varranno invece le regole della zona arancione, ma ieri e oggi, 8 gennaio, nel Paese riaprono bar e dei ristoranti, sempre fino alle 18, per la prima volta dopo la stretta decisa per le festività natalizie. Il divieto di spostamento – Ma cosa significa la zona gialla ‘rafforzata’? Fino al 15 gennaio resta il divieto di spostamento tra le regioni, fatti salvi i movimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute (scarica qui l’autocertificazione). È sempre garantito anche il rientro presso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo giorno di‘rafforzata’ per l’Italia in virtù del nuovo decreto del governo che regola le restrizioni anti-Covid fino al 15. Nel fine settimana varranno invece le regole dellaarancione, ma ieri e, 8, nel Paese riaprono bar e dei ristoranti, sempre fino alle 18, per la prima volta dopo la stretta decisa per le festività natalizie. Il divieto di spostamento – Masignifica la‘rafforzata’? Fino al 15resta il divieto di spostamento tra le regioni, fatti salvi i movimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute (scarica qui l’autocertificazione). È sempre garantito anche il rientro presso la ...

Alessandra SeveriniL'effetto festività natalizie, fra shopping e riunioni familiari, si fa sentire. Il virus corre e qualcuno comincia già a parlare di terza ondata.Le nuove ordinanze che ...

Prendono il via oggi a Milano e in Lombardia i saldi invernali. FederModaMilano (Confcommercio Milano) stima in 340 milioni di euro il giro d'affari a Milano e area metropolitana, con un calo di 100 m ...

