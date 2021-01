Selen e il passato | «Non rifarei tutto | mi sono ritirata per disintossicarmi dal mondo dello spettacolo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 8 gennaio 2021), al secolo Luce Caponegro, ha lasciato ildel cinema hard e ha aperto un centro estetico., mamma di due figli, confessa i motivi che l’hanno portata alla sua scelta, fatta mentre era una delle icone del cinema porno anni ‘90: “E’ avvenuto volutamente perché sentivo la necessità dida quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo”. Se tornasse indietro non farebbe le stesse scelta del: “Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso – ha fatto sapere in un’intervista a “Dagospia” – non. Invece farei delle cose che non ho fatto. Oggi faccio scelte molto diverse rispetto a quando ero giovane, direi quasi in modo opposto”. Il...