Sassuolo, Berardi: out 2-3 settimane, salta Juve-Sassuolo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Sassuolo da quanto si apprende dalla 'Gazzetta di Modena'. Il fantasista del Sassuolo ha infatti rimediato un problema al flessore che lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus di domenica sera allo Juventus Stadium. I problemi ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Brutte notizie in casada quanto si apprende dalla 'Gazzetta di Modena'. Il fantasista delha infatti rimediato un problema al flessore che lo costringerà are la sfida contro lantus di domenica sera allontus Stadium. I problemi ...

Toccoditacco10 : RT @GoalItalia: Berardi dovrà osservare due o tre settimane di stop per un problema al flessore: salterà Juventus-Sassuolo ? - fanpage : #Berardi si fa male per la settima volta, continua la maledizione #JuveSassuolo - ParloDiCalcio : Infortunio per #Berardi che salterà la partita contro la #Juventus. #Sassuolo #Infortunio #SerieATIM - VlnN94 : RT @GoalItalia: Berardi dovrà osservare due o tre settimane di stop per un problema al flessore: salterà Juventus-Sassuolo ? - Paschion : Berardi salta Juve Sassuolo Scansuolo: -