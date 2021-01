Sanremo 2021: ecco chi salirà sul palco accanto ad Amadeus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mancano quasi due mesi, ma l’attesa è già altissima. La 71esima edizione del Festival della canzone italiana dovrebbe (il condizionale è d’obbligo: siamo pur sempre nel bel mezzo di una pandemia) andare in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo. E i preparativi per questo Sanremo 2021 stanno già tenendo banco. Qualche settimana fa Amadeus, che torna al comando della corazzata, ha svelato i nomi dei 26 concorrenti. Oltre a condurre la serata che ha portato alla scelta dei ragazzi che parteciperanno a Sanremo Giovani. Ora l’attenzione si è spostata su chi salirà sul palco dell’Ariston come ospite e come co-conduttore. Chi ci sarà sul palco accanto ad Amadeus per Sanremo 2021? Due nomi certi, due quasi sicuri ... Leggi su amica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mancano quasi due mesi, ma l’attesa è già altissima. La 71esima edizione del Festival della canzone italiana dovrebbe (il condizionale è d’obbligo: siamo pur sempre nel bel mezzo di una pandemia) andare in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo. E i preparativi per questostanno già tenendo banco. Qualche settimana fa, che torna al comando della corazzata, ha svelato i nomi dei 26 concorrenti. Oltre a condurre la serata che ha portato alla scelta dei ragazzi che parteciperanno aGiovani. Ora l’attenzione si è spostata su chisuldell’Ariston come ospite e come co-conduttore. Chi ci sarà suladper? Due nomi certi, due quasi sicuri ...

