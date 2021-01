Roma, a rischio l'apertura delle scuole superiori l'11 gennaio. Studenti in rivolta contro la Dad. E fa paura l'aumento dei contagi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sono ancora state riaperte, ma le scuole superiori vedono sicuramente divampare la protesta studentesca. In linea con i tempi del Covid-19, però, ogni manifestazione si svolge fuori dalle aule e a ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sono ancora state riaperte, ma levedono sicuramente divampare la protesta studentesca. In linea con i tempi del Covid-19, però, ogni manifestazione si svolge fuori dalle aule e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma rischio Coronavirus, Roma rischia la zona arancione: il pericolo arriva dall'indice Rt RomaToday Nuovo Dpcm dal 15 gennaio, l’Italia cambia colore: zona gialla o arancione per il Lazio? Ecco cosa rischia

Ultimo giorno in zona gialla per l’Italia intera prima del weekend arancione, quello del 9-10 gennaio. Ma cosa succederà da lunedì? Oggi ci sarà il monitoraggio dell’ISS e si valuterà l’Rt di ogni sin ...

WWW ROMA * ANIMALI: « NUOVO RECORD, ALCUNE FOTOTRAPPOLE HANNO RIPRESO UNA TIGRE ALL’ALTITUDINE DI 3.165 METRI NEL NEPAL ORIENTALE

Un nuovo record per le tigri in Nepal. A fine anno, infatti, alcune fototrappole hanno ripreso una tigre all’altitudine di 3.165 metri nel Nepal orientale. Si tratta di una scoperta sensazionale, che ...

