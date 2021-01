Regioni, Miozzo (Cts): “Ho proposto di inserire il verde, per dare speranza” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid e sistema classificazione Regioni: zona verde Rosso, arancione, giallo e ora anche verde. Il colore della speranza e del lasciapassare ai semafori potrebbe diventare la nuova totalità del sistema di classificazione delle Regioni per le restrizioni anti Covid. Qualche giorno il ministro della Cultura Dario Franceschini proponeva la creazione di una “zona bianca” nella quale sarebbero entrate le Regioni con gli indicatori migliori, mentre oggi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo a Buongiorno, su Sky TG24 spiega ”è stato proposto di inserire il verde, per dare questo obiettivo di speranza, ma non è ancora stato inserito nelle categorie. Il ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid e sistema classificazione: zonaRosso, arancione, giallo e ora anche. Il colore dellae del lasciapassare ai semafori potrebbe diventare la nuova totalità del sistema di classificazione delleper le restrizioni anti Covid. Qualche giorno il ministro della Cultura Dario Franceschini proponeva la creazione di una “zona bianca” nella quale sarebbero entrate lecon gli indicatori migliori, mentre oggi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoa Buongiorno, su Sky TG24 spiega ”è statodiil, perquesto obiettivo di, ma non è ancora stato inserito nelle categorie. Il ...

