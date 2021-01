Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza daranno via alle nuove limitazioni. Ecco i colori delle regioni a partire dall'11 gennaio. Nessuna regione sarà in zona rossa. AREA arancione: Lombardia Veneto Emilia Romagna Calabria Sicilia AREA gialla Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Molise Piemonte Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento Puglia Sardegna Toscana Umbria Valle d'Aosta Limitazioni Area Rossa Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. Norme che resteranno valide per almeno due settimane. Dopodiché il Ministero della Salute valutati i parametri di riferimento deciderà se proseguirli o meno. Queste le principali limitazioni: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza daranno via alle nuove limitazioni. Ecco i colori delle regioni a partire dall'11 gennaio. Nessunasarà inrossa. AREA: Lombardia Veneto Emilia Romagna Calabria Sicilia AREAAbruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Molise Piemonte Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento Puglia Sardegna Toscana Umbria Valle d'Aosta Limitazioni Area Rossa Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. Norme che resteranno valide per almeno due settimane. Dopodiché il Ministero della Salute valutati i parametri di riferimento deciderà se proseguirli o meno. Queste le principali limitazioni: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita ...

Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17 di oggi - GiovanniToti : La #Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Questa la collocazione stabilita per la… - Bianca34874951 : RT @ZZiliani: ULTIMORA. La Regione Lombardia sostituisce #Gallera con Letizia Moratti. Fontana spiega il cambio: “È per la standing ovation… - sassi_mario : @brandobenifei Il rimpasto è certamente la certificazione di un fallimento. Non sottovaluterei però la Moratti e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione per Scuola, la geografia delle ripartenze regione per regione. Cinque milioni tornati in aula Il Sole 24 ORE Scuola, Regione Lazio: 100% di dad per le superiori fino al 18 gennaio

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Covid-19, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuol ...

Lombardia. Letizia Moratti, vice presidente e nuovo assessore al Welfare. Fontana ufficializza la nuova Giunta

08 GEN - La Lombardia ha tre nuovi assessori. SI tratta di Letizia Moratti, che prende il posto di Giulio Gallera al Welfare e assume anche la vicepresidenza della Regione; di Alessandra Locatelli, ch ...

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Covid-19, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuol ...08 GEN - La Lombardia ha tre nuovi assessori. SI tratta di Letizia Moratti, che prende il posto di Giulio Gallera al Welfare e assume anche la vicepresidenza della Regione; di Alessandra Locatelli, ch ...