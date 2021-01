Processano la Meloni su Trump | il forzista ribalta tutti dalla Merlino | Ora vi faccio vedere Conte | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tweet di Giorgiasui disordini a Washington ha creato non poche polemiche, soprattutto in un passaggio: "Mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente". Molti l'hanno criticata perché il presidente degli Usa non ha chiesto di fermare le violenze, anzi le ha istigate. Se n'è parlato anche nel salotto di Myrtaa L'Aria che Tira su La7. Uno degli ospiti, Giorgio Mulè di Forza Italia, ha voluto ricordare però anche il tweet del presidente Giuseppee lo ha letto in collegamento: "Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l'esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti". "Volevo solo ricordarlo come contributo alla discussione", ...