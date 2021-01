Perché la Lombardia non è finita in zona rossa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gennaio 2021. ? Perché il Veneto è in zona arancione ? E il Molise come ha fatto a rientrare nei parametri della zona gialla ? Pochi giorni fa, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gennaio 2021. ?il Veneto è inarancione ? E il Molise come ha fatto a rientrare nei parametri dellagialla ? Pochi giorni fa, ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - alexbarbera : L’ottimo Fabio Poletti ha chiesto all’assessore Giulio Gallera del perché la Lombardia ha usato solo il 3 per cento… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lombar… - Massi_Nardelli : La nomina di #LetiziaMoratti è già una pietra tombale sulle candidature a futuro Presidente della Regione Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lombardia Lombardia: Majorino, 'Moratti? Credo ci voglia ben altro' Affaritaliani.it