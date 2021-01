Per capire cosa sta succedendo basta andare “A scuola di attualità” (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’iniziativa di iSchool dal 15 gennaio è gratuita e aperta a tutti. In programma Telmo Pievani, Barbara Gallavotti, Davide Oldani e Luca Perri Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’iniziativa di iSchool dal 15 gennaio è gratuita e aperta a tutti. In programma Telmo Pievani, Barbara Gallavotti, Davide Oldani e Luca Perri

MassimGiannini : L’assalto a #CapitolHill è solo una conferma: #Trump è un pericolo per la democrazia. E quello che sta succedendo è… - lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - fabiochiusi : Mi fate capire che problema ci sarebbe nel fatto che x viene sbattuto fuori da una piattaforma che gli consentirebb… - solominuscole : RT @stopridingmyD: Io che vado a controllare l'altezza di un attore per capire quanto alto devo immaginarmelo nei miei sogni erotici: https… - valevalees : @RRiccardi69 @dianacalibana @AnnDePa @Clutcher @gianlucac1 La mia obiezione era corretta. Bastava Google translate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Per capire Idan Segev: “Costruiamo una macchina per capire il cervello” La Repubblica Per capire cosa sta succedendo basta andare “A scuola di attualità”

L’iniziativa di iSchool dal 15 gennaio è gratuita e aperta a tutti. In programma Telmo Pievani, Barbara Gallavotti, Davide Oldani e Luca Perri ...

Giancarlo Pedote: “Ogni giorno come se fosse il primo”

Dopo aver doppiato il mitico Capo Horn martedì scorso alle 2:12 (ora italiana), dopo poco più di 57 giorni di regata, Giancarlo Pedote è tornato nell’Atlantico. Tuttavia, ha ancora più di 6.000 miglia ...

L’iniziativa di iSchool dal 15 gennaio è gratuita e aperta a tutti. In programma Telmo Pievani, Barbara Gallavotti, Davide Oldani e Luca Perri ...Dopo aver doppiato il mitico Capo Horn martedì scorso alle 2:12 (ora italiana), dopo poco più di 57 giorni di regata, Giancarlo Pedote è tornato nell’Atlantico. Tuttavia, ha ancora più di 6.000 miglia ...