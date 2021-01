No | durante l’assalto al Congresso non è stata sventolata una bandiera della Regione Sardegna

Leggi su facta.news

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2021 su Facebook èpubblicata una foto che mostra unasventolareil violento assalto del 6 gennaio aldegli Stati Uniti d’America da parte di estremisti e sostenitori del presidente uscente Donald Trump. L’immagine è accompagnata da questo questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ladei quattro mori non manca mai!!». Si tratta di una notizia falsa. La foto oggettonostra verifica èin realtà modificata. Nella foto originale e non ritoccata vieneunaa stelle e strisce e non quella...