Monitoraggio Iss, Rt in aumento: zona arancione per cinque regioni. Nel Lazio slitta al 18 la riapertura delle scuole (Di venerdì 8 gennaio 2021) I risultati del nuovo Monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, relativo al periodo compreso tra il 28 dicembre e il 3 gennaio, mostrano una situazione epidemiologica in peggioramento nel Paese. L'indice di trasmissibilità nazionale, in aumento da quattro settimane, è salito di nuovo sopra quota 1. Una situazione "delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane – spiegano gli esperti della cabina di regia – qualora non venissero definite misure più stringenti". Su questi dati il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede il passaggio, a partire da lunedì 11 gennaio, in zona arancione per cinque regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia e Veneto. Non ci saranno zone ...

