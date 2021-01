Mercedes-Benz - Källenius: "Raggiunti gli obiettivi sulla CO2" (Di venerdì 8 gennaio 2021) La presentazione del nuovo Mbux Hyperscreen non è servita solo per mettere in mostra le tecnologie che caratterizzeranno le Mercedes-Benz del futuro: tramite il suo amministratore delegato Ola Källenius, protagonista di una tavola rotonda a margine della presentazione del nuovo sistema multimediale, la Casa di Stoccarda ha infatti colto l'occasione per annunciare il raggiungimento dei nuovi e più severi limiti di CO2 imposti dall'Unione Europea. Merito della crescita esponenziale nelle vendite dei modelli ibridi plug-in, registrata soprattutto negli ultimi mesi del 2020. Elettrificate in forte crescita. Il gruppo Daimler ha chiuso lo scorso anno con poco meno di 160 mila elettriche e plug-in hybrid consegnate (di cui 30 mila Smart elettriche), metà delle quali vendute proprio tra ottobre e dicembre: "La tendenza che abbiamo visto nel ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 gennaio 2021) La presentazione del nuovo Mbux Hyperscreen non è servita solo per mettere in mostra le tecnologie che caratterizzeranno ledel futuro: tramite il suo amministratore delegato Ola, protagonista di una tavola rotonda a margine della presentazione del nuovo sistema multimediale, la Casa di Stoccarda ha infatti colto l'occasione per annunciare il raggiungimento dei nuovi e più severi limiti di CO2 imposti dall'Unione Europea. Merito della crescita esponenziale nelle vendite dei modelli ibridi plug-in, registrata soprattutto negli ultimi mesi del 2020. Elettrificate in forte crescita. Il gruppo Daimler ha chiuso lo scorso anno con poco meno di 160 mila elettriche e plug-in hybrid consegnate (di cui 30 mila Smart elettriche), metà delle quali vendute proprio tra ottobre e dicembre: "La tendenza che abbiamo visto nel ...

