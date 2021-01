Magalli ci ricasca | imbarazzante fuorionda su Adriana Volpe a “I Fatti Vostri” | e la Togni sta a sentire

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La litenon sembra conoscere confini: la querelle iniziata sotto le telecamere de Ie proseguita tra le aule di tribunale porta con sé strascichi senza tempo. Nemmeno lo scorrere dei mesi pare poter mettere una pietra sopra: non negli animi dei protagonisti. Tanto più in quello di Giancarlo che in undella trasmissione lascia battere la lingua proprio lì dove il dente duole. Dopo gli scontri a distanza seguiti al debutto della conduttrice su TV8 – in cui col programma Ogni mattina si riappropria del suo ruolo in un contenitore tutto nuovo –ci. Leggi anche >>, addio al marito: «Sono sempre stata sola», l’accusa choc...