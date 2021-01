L'Oms cambia le "dritte": "Seconda dose del vaccino anche dopo 6 settimane" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Valentina Dardari Solo in emergenze eccezionali i Paesi potranno aspettare a somministrare la Seconda dose fino a sei settimane L’Organizzazione mondiale della sanità ha dato l’ok a ritardare la Seconda dose di vaccino Pfizer fino a 42 giorni, ovvero sei settimane, a fronte delle tre previste, ma solo in casi di eccezionale emergenza. L’intervallo tra le due vaccinazioni potrà essere allungato solo se si presenteranno due casi di assoluta emergenza: problemi di fornitura del vaccino e situazione epidemiologica grave. Ok dell'Oms a ritardare la Seconda dose di vaccino L’Oms ha fornito la raccomandazione in un documento del gruppo tecnico sull’immunizzazione Sage (Strategic Advisory Group ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Valentina Dardari Solo in emergenze eccezionali i Paesi potranno aspettare a somministrare lafino a seiL’Organizzazione mondiale della sanità ha dato l’ok a ritardare ladiPfizer fino a 42 giorni, ovvero sei, a fronte delle tre previste, ma solo in casi di eccezionale emergenza. L’intervallo tra le due vaccinazioni potrà essere allungato solo se si presenteranno due casi di assoluta emergenza: problemi di fornitura dele situazione epidemiologica grave. Ok dell'Oms a ritardare ladiL’Oms ha fornito la raccomandazione in un documento del gruppo tecnico sull’immunizzazione Sage (Strategic Advisory Group ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms cambia Emilia Romagna in zona arancione. Cosa cambia il Resto del Carlino L'Oms cambia le "dritte": "Seconda dose del vaccino anche dopo 6 settimane"

Ok dell'Oms a ritardare, in casi eccezionali, la seconda dose di vaccino fino a 42 giorni, ovvero sei settimane.

Ok dell'Oms a ritardare, in casi eccezionali, la seconda dose di vaccino fino a 42 giorni, ovvero sei settimane.