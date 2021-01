LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 gennaio: indietro Dorothea Wierer, ora la seconda manche ad Adelboden (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (8 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della prova della discesa femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE della sprint femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della sprint maschile di biathlon La DIRETTA LIVE delle mass start tc di sci di fondo 12.58 BIATHLON – La norvegese Tiril Eckhoff domina la sprint femminile di Oberhof. 10/10 al poligono per la scandinava, che ha rifilato 29?6 alla svedese Hanna Oeberg. Terza a sorpresa l’austriaca Lisa Theresa Hauser a 40?2, nonostante un errore. Prestazione monstre per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (8) Ladel gigante maschile di sci alpino Ladella prova della discesa femminile di sci alpino Ladella sprint femminile di biathlon Ladella sprint maschile di biathlon Ladelle mass start tc di sci di fondo 12.58 BIATHLON – La norvegese Tiril Eckhoff domina la sprint femminile di Oberhof. 10/10 al poligono per la scandinava, che ha rifilato 29?6 alla svedese Hanna Oeberg. Terza a sorpresa l’austriaca Lisa Theresa Hauser a 40?2, nonostante un errore. Prestazione monstre per la ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Adelboden per la seconda manche: Pinturault ha margine, Odermatt e Zubcic ci provano #fisalpine #AlpineSkiing #8Gen… - neveitalia : LIVE da Adelboden per la seconda manche: Pinturault ha margine, Odermatt e Zubcic ci provano #fisalpine… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: le azzurre cercano il giusto feeling in vista della discesa - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da St. Anton per la seconda prova della discesa: alle 11.45 il via con otto azzurre in pista #FISAlpine #AlpineSkiing… - neveitalia : LIVE da St. Anton per la seconda prova della discesa: alle 11.45 il via con otto azzurre in pista #FISAlpine… -