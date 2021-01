LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Carlos Sainz si impone tra le auto, Barreda trionfa tra le moto (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 auto – Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) vince la sesta tappa della Dakar 2021. Il campione 2020 ha completato la frazione odierna in 03H 38? 27? imponendosi con 04? 03” di vantaggio sull’arabo Yazeed Al Rajhi (Toyota). Nasser Al-Attiyah (Toyota), terzo all’arrivo, precede sul traguardo il transalpino Stéphane Peterhansel (Mini). Con questo risultato l’arabo si porta a 5 minuti e 53 secondi dal pluricampione che mantiene la leadership della graduatoria overall. 12.30 moto – Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto la quinta tappa. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h45:27. Un trionfo davvero sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32– Lo spagnolo(Mini) vince ladella. Il campione 2020 ha completato la frazione odierna in 03H 38? 27?ndosi con 04? 03” di vantaggio sull’arabo Yazeed Al Rajhi (Toyota). Nasser Al-Attiyah (Toyota), terzo all’arrivo, precede sul traguardo il transalpino Stéphane Peterhansel (Mini). Con questo risultato l’arabo si porta a 5 minuti e 53 secondi dal pluricampione che mantiene la leadership della graduatoria overall. 12.30– Lo spagnolo Joanha vinto la quinta. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h45:27. Un trionfo davvero sul ...

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Toby Price domina tra le moto Giroud in testa tra i quad - #Dakar… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: colpo doppio di Benavides tra le moto! Peterhansel amministra tra le auto - dakarbot : RT @Speedliveit: #DAKAR – Carcheri e Musi salgono al nono posto assoluto dopo la quinta tappa della Dakar Classic - Speedliveit : #DAKAR – Carcheri e Musi salgono al nono posto assoluto dopo la quinta tappa della Dakar Classic - Speedliveit : #Dakar2021 – CARCHERI E MUSI SALGONO AL NONO POSTO ASSOLUTO DOPO LA QUINTA TAPPA DELLA DAKAR CLASSIC… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Carlos Sainz spinge tra le auto, Barreda trionfa tra le moto OA Sport Dakar 2021, tappa 6: tris di Barreda, Price nuovo leader

Dopo un testa a testa con la KTM di Toby Price, Joan Barreda piazza la sua Honda davanti a tutti nella sesta tappa della Dakar 2021. Per il pilota spagnolo è il terzo successo in questa edizione della ...

LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: prosegue il duello tra Peterhansel e Al-Attiyah

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica generale auto, moto, camion, quad dopo 5^ tappa - Cronaca auto - cronaca moto - Cronaca camion e quad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benve ...

Dopo un testa a testa con la KTM di Toby Price, Joan Barreda piazza la sua Honda davanti a tutti nella sesta tappa della Dakar 2021. Per il pilota spagnolo è il terzo successo in questa edizione della ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica generale auto, moto, camion, quad dopo 5^ tappa - Cronaca auto - cronaca moto - Cronaca camion e quad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benve ...