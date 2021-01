LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Hofer vuole sognare in grande, esordisce Giacomel (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Tanti gli interrogativi per questa prima prova del nuovo anno solare, soprattutto riguardo a Johannes Boe che vuole a tutti i costi raggiungere la cinquantesima vittoria della carriera, obiettivo che sta mancando ormai da oltre tre settimane di gare. 13.49 Ci siamo lasciati un’ora fa con il risultato della medesima prova femminile, dove Tiril Eckhoff ha domato la concorrenza davanti a Oeberg (Hanna) e Hauser al primo podio della carriera. Ora l’innevato stadio di Oberhof è pronto per accogliere gli uomini. 13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati. Stiamo per seguire insieme la Sprint maschile di Oberhof, valida come quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon LA DIRETTA LIVE DELLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Tanti gli interrogativi per questa prima prova del nuovo anno solare, soprattutto riguardo a Johannes Boe chea tutti i costi raggiungere la cinquantesima vittoria della carriera, obiettivo che sta mancando ormai da oltre tre settimane di gare. 13.49 Ci siamo lasciati un’ora fa con il risultato della medesima prova femminile, dove Tiril Eckhoff ha domato la concorrenza davanti a Oeberg (Hanna) e Hauser al primo podio della carriera. Ora l’innevato stadio diè pronto per accogliere gli uomini. 13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati. Stiamo per seguire insieme lamaschile di, valida come quinta tappa della Coppa del Mondo diLADELLA ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: è tutto pronto per la Sprint maschile. Laegreid tenta l’assalto al trono di Johannes Boe #biathlon #8Genna… - neveitalia : LIVE da Oberhof: è tutto pronto per la Sprint maschile. Laegreid tenta l’assalto al trono di Johannes Boe #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Eckhoff domina Wierer fuori dalla top-30 Vittozzi con sei errori -… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Oberhof: Wierer e Vittozzi a caccia di grandi risu… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Sprint femminile: Roeiseland per la fuga, per Wierer è il momento della verità #biathlon #8Gennaio #… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Eckhoff domina, Wierer fuori dalla top-30, Vittozzi con sei errori OA Sport LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Eckhoff domina, Wierer fuori dalla top-30, Vittozzi con sei errori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI OBERHOF DALLE 14.15 Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.48: Chiudiamo qui, quindi, questa DIRETTA LIVE della 7.

LIVE da Oberhof per la Sprint femminile: Roeiseland per la fuga, per Wierer è il momento della verità

Alle 11:30 il via della sprint femminile di Oberhof. Si apre il secondo periodo di Coppa del mondo, che entra nella fase calda e con le due tappe tedesche e quella di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI OBERHOF DALLE 14.15 Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.48: Chiudiamo qui, quindi, questa DIRETTA LIVE della 7.Alle 11:30 il via della sprint femminile di Oberhof. Si apre il secondo periodo di Coppa del mondo, che entra nella fase calda e con le due tappe tedesche e quella di ...