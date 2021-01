Le regioni a rischio zona arancione e rossa da lunedì 11 gennaio

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Damezza Italia potrebbe ritrovarsi in, con la Sicilia che potrebbe passare direttamente da gialla a, e il governo già pensa in vista del nuovo Dpcm del 15ad un’ulteriore stretta per arginare l’arrivo della terza ondata del virus, confermando buona parte delle misure attualmente in vigore, a partire dal divieto di spostamento tra leI dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6indicano che in una settimana sono aumentate da sei a nove leche superano la soglia d’allerta nazionale (30%) per i ricoveri Covid nelle terapie intensive. Aumentano poi da otto a nove leche superano la soglia del 40% dei posti nei reparti ...