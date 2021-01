‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’: la formula per essere una Pupa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torna una nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’: da Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. Sedici i protagonisti di questa nuova edizione: 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 Secchione.‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’: ecco la formula della PupaLeggi anche:– Walter Zenga reagisce così dopo quanto dichiarato al GF Vip: ‘Giudicate senza conoscere’Non mancheranno quindi Viceversa ma ci saranno anche tante novità, a partire dal conduttore, Andrea Pucci. Al suo fianco la Pupa per eccellenza: Francesca Cipriani. Nuova anche la location, una bellissima e sontuosa villa posta alle porte di Roma.Le otto coppie si cimenteranno in ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torna una nuova edizione de ‘Lae il: da Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. Sedici i protagonisti di questa nuova edizione: 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3.‘Lae il: ecco ladellaLeggi anche:– Walter Zenga reagisce così dopo quanto dichiarato al GF Vip: ‘Giudicate senza conoscere’Non mancheranno quindi Viceversa ma ci saranno anche tante novità, a partire dal conduttore, Andrea Pucci. Al suo fianco laper eccellenza: Francesca Cipriani. Nuova anche la location, una bellissima e sontuosa villa posta alle porte di Roma.Le otto coppie si cimenteranno in ...

Bolero52111253 : È ricominciata la scuola e sono due notti che pupa non dorme. Stanotte alle 4 ho spedito socio a dormire nella came… - zazoomblog : Al via la quarta edizione de ‘La pupa e il secchione e viceversa’ - #quarta #edizione #secchione - selinrauhl : Io ?? nera ?? perché ?? Ruffini ????non ?? presenterà ?? la ?? pupa ?? e ?? il ?? secchione ?? - Dansai75 : RT @MediasetPlay: Sì, avranno molto lavoro da fare.. La Pupa e il Secchione e Viceversa, prossimamente su #Italia1 ed in streaming su Medi… - g4yscorpio : Glori sei al GF però, non da Benedetta Parodi a ridere delle ricette uscite male o alla pupa e il secchione a rider… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Pupa I torroncini vastesi preparati da Francescopaolo e mamma Elena Zonalocale