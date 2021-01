La Caserma, nel cast un ex de ‘Il Collegio’ e due star di Tik Tok: ecco di chi si tratta (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Caserma sarà il nuovo docu-reality che verrà trasmesso in prima serata su Rai Due. Un nuovo esperimento per la seconda rete della tv di Stato dopo quello ben riuscito con ‘Il Collegio’, reality che è già giunto alla quinta edizione e che ha riscontrato un successo davvero straordinario per la rete diretta da Carlo Freccero. Il nuovo progetto televisivo, La Caserma, partirà da martedì 19 gennaio 2021 e anche in questo caso coinvolgerà la nuova generazione di ragazzi. Se per il docu-reality terminato lo scorso dicembre, che ha visto come migliori studenti Andrea Di Piero e Sofia Cerio, i partecipanti sono tutti minorenni, in questo caso, invece, la fascia di età si alza un po’. I concorrenti che prenderanno parte allo show, infatti, avranno una età compresa tra i 18 e 22 anni. Tra i ventuno ragazzi che per sei settimane vivranno in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lasarà il nuovo docu-reality che verrà trasmesso in prima serata su Rai Due. Un nuovo esperimento per la seconda rete della tv di Stato dopo quello ben riuscito con ‘Il, reality che è già giunto alla quinta edizione e che ha riscontrato un successo davvero straordinario per la rete diretta da Carlo Freccero. Il nuovo progetto televisivo, La, partirà da martedì 19 gennaio 2021 e anche in questo caso coinvolgerà la nuova generazione di ragazzi. Se per il docu-reality terminato lo scorso dicembre, che ha visto come migliori studenti Andrea Di Piero e Sofia Cerio, i partecipanti sono tutti minorenni, in questo caso, invece, la fascia di età si alza un po’. I concorrenti che prenderanno parte allo show, infatti, avranno una età compresa tra i 18 e 22 anni. Tra i ventuno ragazzi che per sei settimane vivranno in ...

In un piccolo comune della provincia di Bergamo un noto ristoratore di 77 anni si è tolto la vita nella serata di domenica. Le cause sembrano siano legate all'impossibilità di lavorare per via delle r ...

Sisma Croazia: a Petrinja centinaia evacuati da una caserma

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 GEN - A Petrinja, la cittadina croata a sud di Zagabria rimasta semidistrutta dal forte terremoto del 29 dicembre scorso, è stata disposta l'evacuazione di circa 400 persone d ...

In un piccolo comune della provincia di Bergamo un noto ristoratore di 77 anni si è tolto la vita nella serata di domenica. Le cause sembrano siano legate all'impossibilità di lavorare per via delle r ...

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 GEN - A Petrinja, la cittadina croata a sud di Zagabria rimasta semidistrutta dal forte terremoto del 29 dicembre scorso, è stata disposta l'evacuazione di circa 400 persone d ...