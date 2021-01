Italia-Ungheria oggi, pallanuoto: orario, tv, programma, streaming World League 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L‘Italia inizierà oggi il proprio cammino nella fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: il Settebello si è allenato a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT ha comunicato la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista da oggi al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Quarti di finale oggi, venerdì 8, con l’Italia che affronterà i padroni di casa dell’Ungheria alle ore 20.00, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. Diretta streaming ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) L‘inizieràil proprio cammino nella fase finale continentale delladimaschile: il Settebello si è allenato a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT ha comunicato la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in, prevista daal 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Quarti di finale, venerdì 8, con l’che affronterà i padroni di casa dell’alle ore 20.00, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. Diretta...

Vivo_Azzurro : ? La #MagliaAzzurra compie 1?1?0? anni Il racconto del capitano Giuseppe Milano in un documento storico conservato… - Vivo_Azzurro : ? La maglia azzurra compie 1?1?0? anni ??? 6 gennaio 1911, Milano, Italia-Ungheria #Gravina: 'Rappresenta emozione… - EmanueleIsonio : RT @re_soil: Parliamo di SICCITÀ ?? Secondo voi, quali sono le aree più critiche d'Europa? a) La Germania b) Il Portogallo c) Il Regno Uni… - miciobello : la destra italiana di Salvini e Meloni ha sempre appoggiato Trump e ha pure appoggiato i regimi autoritari in Unghe… - antivirusgg : Quello a sx è 'Steve Bennon' l'uomo che ha creato il Trumpismo che ha sfasciato il mondo con il suo AMERICA FIRST c… -