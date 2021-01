In arrivo nuovo bonus 1.000 euro per autonomi e Partite Iva: ecco a chi spetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alfie Borromeo In arrivo il tanto atteso Decreto Ristori 5, chiamato ad essere un vero e proprio decreto ‘salva imprese’, c’è il nuovo bonus da 1.000 euro per autonomi e Partite Iva, ovviamente con i requisiti necessari. bonus 1.000 euro, a chi spetta Ne avranno diritto i titolari di partita Iva da almeno tre anni e i lavoratori autonomi – con reddito annuo inferiore ai 50mila euro – che abbiano registrato nel 2020 un calo di almeno il 33% del fatturato a causa del Covid e delle relative restrizioni. Il tutto a condizione che i soggetti in questione abbiano pagato tutti i con tributi Inps nel periodo precedente la pandemia. Ci saranno inoltre contributi per quanti hanno dovuto chiudere ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alfie Borromeo Inil tanto atteso Decreto Ristori 5, chiamato ad essere un vero e proprio decreto ‘salva imprese’, c’è ilda 1.000perIva, ovviamente con i requisiti necessari.1.000, a chiNe avranno diritto i titolari di partita Iva da almeno tre anni e i lavoratori– con reddito annuo inferiore ai 50mila– che abbiano registrato nel 2020 un calo di almeno il 33% del fatturato a causa del Covid e delle relative restrizioni. Il tutto a condizione che i soggetti in questione abbiano pagato tutti i con tributi Inps nel periodo precedente la pandemia. Ci saranno inoltre contributi per quanti hanno dovuto chiudere ...

