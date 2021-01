Il vuoto dietro Angela (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 15 gennaio ci saranno le votazioni nella Cdu per il nuovo leader che dovrà succedere alla Merkel. Un ruolo difficilissimo, anche perché la super cancelliera non ha designato il suo «delfino». Angela Merkel non è più la presidente della Cdu da oltre due anni ma non se n'è accorto quasi nessuno. La cancelliera tedesca ha formalmente lasciato la guida dell'Unione cristiano-democratica a dicembre 2018, favorendo l'elezione della sua allora delfina Annegrett Kramp-Karrenbauer, meglio nota come Akk. Due anni (e una pandemia) dopo, la Germania non è ancora riuscita a liberarsi dalla cancelliera-dipendenza. Anzi. Nella Repubblica federale ci si continua a chiedere se ci sia vita nel dopo-Merkel. A ottobre 2018, la cancelleria venuta dall'Est informò i tedeschi che si sarebbe occupata solo del governo: la sua popolarità era ai minimi - e parliamo comunque di un abbondante ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 15 gennaio ci saranno le votazioni nella Cdu per il nuovo leader che dovrà succedere alla Merkel. Un ruolo difficilissimo, anche perché la super cancelliera non ha designato il suo «delfino».Merkel non è più la presidente della Cdu da oltre due anni ma non se n'è accorto quasi nessuno. La cancelliera tedesca ha formalmente lasciato la guida dell'Unione cristiano-democratica a dicembre 2018, favorendo l'elezione della sua allora delfina Annegrett Kramp-Karrenbauer, meglio nota come Akk. Due anni (e una pandemia) dopo, la Germania non è ancora riuscita a liberarsi dalla cancelliera-dipendenza. Anzi. Nella Repubblica federale ci si continua a chiedere se ci sia vita nel dopo-Merkel. A ottobre 2018, la cancelleria venuta dall'Est informò i tedeschi che si sarebbe occupata solo del governo: la sua popolarità era ai minimi - e parliamo comunque di un abbondante ...

