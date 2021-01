Il Napoli non migliorerà esonerando Gattuso. Così come non è migliorato esonerando Ancelotti (Di venerdì 8 gennaio 2021) E Così, alla fine, a distanza di un anno, che ha ricordato, per dissociazione cognitiva, i mesi del Comitato di Salute Pubblica rivoluzionario, è crollato il mito dell’infallibilità di Gattuso e, soprattutto, la damnatio memoriae dell’esperienza napoletana di Carlo Ancelotti ha lasciato intravedere qualche crepa in una opinione pubblica totalmente schierata a coltivarne l’immagine di sciagura tout-court. In verità, i segnali c’erano già stati in primavera. Ma molti, presi da un incredibile slancio di generosità, hanno fatto finta di non vedere che, dopo l’impresa di una Coppa Italia, i cui meriti sono indiscutibilmente da attribuire al tecnico calabrese, il progetto tecnico e tattico del suo Napoli stesse lentamente evaporando. Una miriade di partite giocate con la testa altrove, da una squadra altalenante, il cui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) E, alla fine, a distanza di un anno, che ha ricordato, per dissociazione cognitiva, i mesi del Comitato di Salute Pubblica rivoluzionario, è crollato il mito dell’infallibilità die, soprattutto, la damnatio memoriae dell’esperienza napoletana di Carloha lasciato intravedere qualche crepa in una opinione pubblica totalmente schierata a coltivarne l’immagine di sciagura tout-court. In verità, i segnali c’erano già stati in primavera. Ma molti, presi da un incredibile slancio di generosità, hanno fatto finta di non vedere che, dopo l’impresa di una Coppa Italia, i cui meriti sono indiscutibilmente da attribuire al tecnico calabrese, il progetto tecnico e tattico del suostesse lentamente evaporando. Una miriade di partite giocate con la testa altrove, da una squadra altalenante, il cui ...

