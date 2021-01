Governo: Zingaretti, 'errore imperdonabile provocare voto in mezzo pandemia' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Alla vigilia del percorso del Recovery fund, che per l'Italia vuole dire ricostruire speranza, tutto però è tornato a oscillare pericolosamente, con fibrillazioni che rischiano di mandare in frantumi il lavoro di un anno. Dentro una pandemia tragica, provocare elezioni anticipate sarebbe un errore imperdonabile". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Alla vigilia del percorso del Recovery fund, che per l'Italia vuole dire ricostruire speranza, tutto però è tornato a oscillare pericolosamente, con fibrillazioni che rischiano di mandare in frantumi il lavoro di un anno. Dentro unatragica,elezioni anticipate sarebbe un". Lo dice Nicolaalla Direzione Pd.

