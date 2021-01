Gallera: "Ho concluso il mio turno di guardia. Non ho rimpianti". Ma monta la polemica sulle parole di Fontana: "Era stanco" (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio ’turno di guardia”. Commenta così Giulio Gallera, ex assessore alla Sanità lombarda, il rimpasto della giunta regionale che lo ha visto cedere il posto all’ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. D’ora in avanti, vestirà i panni di consigliere regionale con la casacca di Forza Italia. “Sin dall’inizio della mia attività politica - spiega Gallera in una nota - ho ricoperto ruoli di responsabilità, senza mai risparmiarmi. Mi sono trovato a governare il sistema sanitario più complesso d’Italia nel periodo peggiore della sua storia: qui è scoppiata la bomba atomica, che ha colpito la Lombardia prima di ogni altra regione del mondo occidentale”. “Insieme al presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengoil mio ’di”. Commenta così Giulio, ex assessore alla Sanità lombarda, il rimpasto della giunta regionale che lo ha visto cedere il posto all’ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. D’ora in avanti, vestirà i panni di consigliere regionale con la casacca di Forza Italia. “Sin dall’inizio della mia attività politica - spiegain una nota - ho ricoperto ruoli di responsabilità, senza mai risparmiarmi. Mi sono trovato a governare il sistema sanitario più complesso d’Italia nel periodo peggiore della sua storia: qui è scoppiata la bomba atomica, che ha colpito la Lombardia prima di ogni altra regione del mondo occidentale”. “Insieme al presidente ...

