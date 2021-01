Frontex | nel 2020 gli ingressi irregolari in Europa calati del 13%

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 9 gennaio 2021) I migranti entrati irregolarmente innelsono il 13% in meno rispetto all’anno precedente: circa 124mila persone, il numero più basso dal 2013. A dirlo è l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, che attribuisce le cause della diminuzione «all’impatto delle misure anti Covid-19». Del totale fanno parte i richiedenti asilo e coloro che poi ottengono la protezione internazionale. Come i siriani, che restano la nazionalità più presente. Il calo complessivo non è omogeneo nelle cinque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.