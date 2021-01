Flavio Briatore, perchè continua a tutelare Elisabetta Gregoraci? Svelato il mistero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Flavio Briatore, Svelato il motivo per cui continua a difendere l’ex moglie Elisabetta Gregoraci dalle varie accuse e pettegolezzi Durante tutto il percorso di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore è sempre stato dalla sua parte. In tanti, infatti, si sono chiesti come mai i due ex abbiano così un rapporto unito e stretto tanto da L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 8 gennaio 2021)il motivo per cuia difendere l’ex mogliedalle varie accuse e pettegolezzi Durante tutto il percorso diè sempre stato dalla sua parte. In tanti, infatti, si sono chiesti come mai i due ex abbiano così un rapporto unito e stretto tanto da L'articolo Curiosauro.

fattoquotidiano : Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavio Briatore finisce all’asta per sette m… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #FlavioBriatore con #ElisabettaGregoraci a #Dubai, follia al Billionaire: preso a coltellate (per amore?) https://t.co… - suckmycappella : @FINEL0U91 ehi sono la ex moglie di flavio briatore - EnzoSulWeb : RT @_DAGOSPIA_: A CACCIA DI SCEICCHI DA SPENNARE – BRIATORE SFIDA IL COVID E APRE UN NUOVO BILLIONAIRE A RIYAD... - infoitcultura : Elisabetta Gregorci e Flavio Briatore di nuovo insieme | Il video della coppia -