Chi era Solange: vita privata e carriera del personaggio televisivo morto a 68 anni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ieri Giovedì 7 Gennaio 2020 è morto Solange il famoso personaggio televisivo e cantante italiano. Paolo Bucinelli, era il suo vero nome, e ci ha lasciato all’età di 68 anni. Il popolare sensitivo è stato trovato privo di vita nella sua casa nel Livornese. La morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali. >> Adriana Volpe, addio al marito: «Sono sempre stata sola», l’accusa choc E’ morto Solange Paolo Bucinelli, in arte Solange, è morto oggi giovedì 7 Gennaio. Il famoso cantante Italiano aveva 68 anni. Lo riporta il Corriere della Sera dichiarando che è stato trovato morto nella sua abitazione e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. In questo momento ancora non si sanno le ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ieri Giovedì 7 Gennaio 2020 èil famosoe cantante italiano. Paolo Bucinelli, era il suo vero nome, e ci ha lasciato all’età di 68. Il popolare sensitivo è stato trovato privo dinella sua casa nel Livornese. La morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali. >> Adriana Volpe, addio al marito: «Sono sempre stata sola», l’accusa choc E’Paolo Bucinelli, in arte, èoggi giovedì 7 Gennaio. Il famoso cantante Italiano aveva 68. Lo riporta il Corriere della Sera dichiarando che è stato trovatonella sua abitazione e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. In questo momento ancora non si sanno le ...

frankiehinrgmc : ecco chi era! #BigJim #LilWilly - ilpost : Guida pratica e comprensiva verso chi è sospettoso e incerto su una cosa che fino a ieri non c'era e che potrebbe a… - GoalItalia : Ronaldo il Fenomeno era di un altro pianeta, parola di chi lo ha visto da vicino ?? - HedaStormborn_ : Mamma è andata a fare la spesa e a una tizia ha iniziato a indicarla e a dire a voce alta: lei è la figlia di una d… - womanliketay : RT @MisSunshine___: 1. Vai a fare la bella vita in montagna con il tuo fidanzato e amici quando ciò non era permesso (e in mezzo alla criti… -