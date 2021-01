Che Dio ci Aiuti 6 replica prima puntata del 7 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 replica prima puntata su Rai Premium Dopo il boom di ascolti con 6 milioni di telespettatori (24,5%share) registrati ieri sera, Che Dio ci Aiuti 6 tornerà eccezionalmente questa domenica. Scopri dove vedere la replica della prima puntata in tv e in ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Dio cisu Rai Premium Dopo il boom di ascolti con 6 milioni di telespettatori (24,5%share) registrati ieri sera, Che Dio ci6 tornerà eccezionalmente questa domenica. Scopri dove vedere ladellain tv e in ...

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - cmqfede : Bene Che Dio ci aiuti al 24.5% (6 milioni) Debole Daydreamer all’11%. Bene Atlantide su la7 (5.2%)#ascoltitv - davidemaggio : Ascolti TV | Giovedì 7 gennaio 2021· Parte forte Che Dio ci Aiuti (24.5%), Daydreamer fermo all’11%. Approfondime… -