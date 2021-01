Cagliari, i convocati per la Fiorentina: ci sono Godin e Ounas (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina: tornano Godin, Ounas e Lykogiannis. L’elenco completo Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina: tornano Godin, Ounas e Lykogiannis. L’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Tripaldelli, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la: tornanoe Lykogiannis. L’elenco completo Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la: tornanoe Lykogiannis. L’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori:, Tripaldelli, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil,. Leggi su Calcionews24.com

