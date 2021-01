Boato all’alba a Napoli | si apre una voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare – Video

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci mancava solo questa. Neldeldi Ponticelli, a, si è aperta un’ampia, profonda circa 20 metri. Il fatto si è verificato oggi, intorno alle 4.30: non si registrano vittime. Rimaste coinvolte, invece, alcune auto che sono finite nella. Sul posto sono già arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Ignote le cause. Ma si pensa a un’esplosione dovuta a problemi alle condutture dell’ossigeno che si trovano, appunto, nel sottosuolo, come riporta Fanpage. Al momento è esclusa la natura dolosa della. Foto di Appia Polis: Facebook/Corrado Gabriele Leggi anche: Laggiata si abbatte sul lungodi ...