Bartoletti | nascono cluster familiari come conseguenza del Natale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “Al momento le Uscar (Unita’ mobili speciali di continuita’ assistenziale regionali, ndr) stanno lavorando a pieno ritmo. La meta’ degli interventi riguarda le Rsa, l’altra meta’ e’ per le visite domiciliari. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, si tratta di Covid-19 che sviluppa”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il segretario della Fimmg di Roma e provincia e coordinatore delle Uscar, Pier Luigi. “Avevamo detto che le feste avrebbero portato un aumento dei casi per colpa degli assembramenti, e cosi’ sta avvenendo- ha sottolineato- Ora stiamo assistendo agli effetti dei giorni di, tra qualche giorno avremo quelli per Capodanno ed entro il 21 gennaio quelli per l’Epifania.” “E’ un vero peccato, perche’ ci stiamo avviando verso la primavera e le ...